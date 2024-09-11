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Военная операция на Украине ,  
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Песков не стал отвечать на вопрос о дронах из Норвегии в Заполярье

Песков переадресовал вопрос о дронах из Норвегии в Мурманской области силовикам
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о беспилотниках, которые залетели в Мурманскую область со стороны Норвегии. Его слова приводит «РИА Новости». Он призвал относиться к такой информации критически.

«Эта информация, скорее, ею владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать, только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли у Кремля информация, что беспилотники, ударившие по объектам в Мурманской области, действительно прилетели со стороны Норвегии.

Губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках в Мурманской области
Политика
Фото:Министерство обороны России

Днем 11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. По его словам, все необходимые меры безопасности принимаются, силы ПВО отражают атаку. На этом фоне Росавиация объявила об ограничении полетов в аэропортах Мурманска и Апатитов в целях безопасности. Позже Чибис уточнил, что область атаковали три дрона.

Ряд телеграм-каналов, в частности Shot и Baza, сообщили, что беспилотники летели со стороны Норвегии.

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Дмитрий Песков беспилотники Мурманская область Андрей Чибис Украина
Андрей Чибис фото

Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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