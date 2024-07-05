СК завершил расследование дела экс-депутата Ильи Пономарева

Илья Пономарев (Фото: Serg Glovny / Zuma / TACC)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела на бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Пономарева объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело передали в суд.

По версии следствия, в 2022 году экс-депутат распространял в Сети ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на территории Украины.

Минюст внес Пономарева в реестр иноагентов в конце октября 2022 года. По данным министерства, он получает финансирование от Киева.

На бывшего депутата неоднократно заводили уголовные дела, среди них госизмена и публичные призывы против российской безопасности. Так, в феврале 2024 года ФСБ объединила несколько дел против бывшего депутата в одно производство.

Пономарев был депутатом от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. С 2014 года он находится заграницей. В 2019 году бывший депутат утверждал, что получил украинское гражданство.