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Выборы президента США ,  
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Кремлю не понравилось упоминание Путина на дебатах Трампа и Харрис

Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп и Камала Харрис&nbsp;(на экране)
Дональд Трамп и Камала Харрис (на экране) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

В Кремле обратили внимание на то, что имя президента России Владимира Путина несколько раз упоминалось на дебатах между кандидатами на пост президента США. Москва надеется, что американские политики оставят российского лидера в покое, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе США», — сказал Песков, подчеркнув, что Кремлю это «весьма и весьма не нравится».

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Политика
Дональд Трамп и Камала Харрис

В ночь с 10 на 11 сентября в Филадельфии прошли теледебаты между кандидатами в президенты США — демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Организатором дебатов выступил телеканал ABC. Сами выборы должны состояться 5 ноября.

В ходе дебатов, помимо всего прочего, обсуждался конфликт на Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что завершит там боевые действия в случае своей победы. «Байден понятия не имел, как с ним (Владимиром Путиным. — РБК) разговаривать», — сказал республиканец.

Харрис, в свою очередь, заявила, что ее оппонент завершит конфликт, только если «сдаст позиции».

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политик, президент России
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вице-президент США
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