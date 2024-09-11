Кремлю не понравилось упоминание Путина на дебатах Трампа и Харрис

Дональд Трамп и Камала Харрис (на экране) (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

В Кремле обратили внимание на то, что имя президента России Владимира Путина несколько раз упоминалось на дебатах между кандидатами на пост президента США. Москва надеется, что американские политики оставят российского лидера в покое, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе США», — сказал Песков, подчеркнув, что Кремлю это «весьма и весьма не нравится».

В ночь с 10 на 11 сентября в Филадельфии прошли теледебаты между кандидатами в президенты США — демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Организатором дебатов выступил телеканал ABC. Сами выборы должны состояться 5 ноября.

В ходе дебатов, помимо всего прочего, обсуждался конфликт на Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что завершит там боевые действия в случае своей победы. «Байден понятия не имел, как с ним (Владимиром Путиным. — РБК) разговаривать», — сказал республиканец.

Харрис, в свою очередь, заявила, что ее оппонент завершит конфликт, только если «сдаст позиции».