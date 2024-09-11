Российская разведка заявила о планах США вмешаться в выборы в Грузии

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Вашингтон хочет помешать победе правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии, поэтому планирует вмешаться в процесс их проведения, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро ведомства, которое есть в распоряжении агентства.

«По поступающим в СВР данным, Госдепартамент США намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября», — говорится в заявлении.

Для достижения своих целей американская сторона договорилась о «сотрудничестве» с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), рассказали в ведомстве.

БДИПЧ ОБСЕ должно за 10-20 дней до голосования опубликовать доклад, который будет содержать вывод, что в стране якобы нет условий для проведения «свободных и честных выборов». Когда подведут итоги голосования, на основании этого доклада будет сделано заключение о несоответствии демократическим нормам выборного процесса, объяснили в СВР.

Там подчеркнули, что Вашингтон таким образом хочет поспособствовать запуску массовых протестов грузинской оппозиции для захвата власти в стране.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в стране пройдут в условиях «беспрецедентного внешнего вмешательства».

Он также предупреждал, что оппозиция будет «атаковать государственные институты» для раскола страны из-за отсутствия надежд на победу. По оценке премьера, оппозицию поддерживают примерно 25% граждан Грузии. Кобахидзе отметил, что победа правящей «Грузинской мечты» необходима на пути к «европейской интеграции».