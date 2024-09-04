Премьер Грузии предупредил о беспорядках после выборов в октябре
Грузинская оппозиция после парламентских выборов в октябре попытается устроить беспорядки в стране, считает премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Очевидно, что у радикальной оппозиции нет никаких надежд на победу на выборах, она готовится накалить ситуацию после выборов. Они убрали из своего лексикона слова «если «Грузинская мечта» (правящая партия. — РБК) победит» и постоянно говорят: «Если «Грузинская мечта» сфальсифицирует выборы», — сказал он (цитата по Imedinews.ge).
По словам премьера, оппозиция не признает результаты выборов, «попытается атаковать государственные институты и расколоть страну». Любая попытка дестабилизировать ситуацию в Грузии до или после выборов будет караться по всей строгости закона, подчеркнул Кобахидзе. По его оценке, оппозицию поддерживают около 25% граждан Грузии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Президент Саломе Зурабишвили назвала ту дату «днем спасения будущего страны». Кобахидзе счел выборы «своего рода референдумом между войной и миром, пропагандой и традиционными ценностями». По его словам, победа правящей «Грузинской мечты» — необходимое условие в том числе для пути к «европейской интеграции».
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