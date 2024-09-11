 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Кеннеди предрек ядерное самосожжение США при конфликте с Россией

Кеннеди-младший: США грозит ядерное самосожжение в случае конфронтации с Россией
Сюжет
Выборы президента США
Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Стремление администрации Джо Байдена нанести поражение России приведет к ядерному «самосожжению» США, заявил бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в X. Так он прокомментировал первые дебаты действующих кандидатов на пост главы государства — республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис.

«Политика администрации [президента США Джо] Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены власти в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение, является рецептом ядерного самосожжения», — отметил Кеннеди. Он выразил надежду, что напоминание Трампа о том, что у России есть ядерное оружие, услышат все.

В июне Трамп заявил, что ядерное оружие — самая большая угроза для человечества.

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Неофициально ядерным оружием обладают Израиль, Индия, КНДР и Пакистан. Лидеры по размеру ядерного арсенала — Россия и США.

Кеннеди выбыл из президентской гонки и поддержал кандидата от Республиканской партии.

Кеннеди войдет во вторую администрацию Трампа
Политика
Илон Маск

11 сентября состоялись первые дебаты Трампа и Харрис. За почти два часа оба кандидата неоднократно переходили на личности, обсудили конфликт на Украине и пути его решения, войну на Ближнем Востоке, миграционный кризис и восстановление экономики США. По мнению участников опроса, проведенного телеканалом CNN среди зарегистрированных избирателей, Харрис победила. Такое мнение высказали 63% респондентов.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Роберт Кеннеди-младший Дональд Трамп Камала Харрис США ядерное оружие Россия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Трампа и Харрис поймали на лжи во время дебатов
Политика
Трамп в заключение дебатов назвал США «нацией в упадке»
Политика
Увеличит ли приостановка кампании Кеннеди-младшего шансы Трампа на победу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с ХаррисПолитика, 11:13
Второй аэропорт в Мурманской области закрыли для полетовОбщество, 11:10
Как компании используют нейросети на собеседованиях. Опыт кандидатов и HRPro, 11:06
Российская разведка заявила о планах США вмешаться в выборы в ГрузииПолитика, 11:01
Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимумКрипто, 11:01
На Kazan Digital Week рассказали о задачах по цифровизации предприятийОтрасли, 10:55
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с «ВТБ Казахстан»Финансы, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В НХЛ заявили, что не ожидают участия российских хоккеистов в ОИ-2026Спорт, 10:51
Володин предупредил об ответе на удары дальнобойным оружием по РоссииПолитика, 10:46
Как фундаменты небоскребов и тоннели метро защищают от подземных водОтрасли, 10:46
Вертолет армии Израиля разбился в РафахеПолитика, 10:45
Экс-главу МЧС Крыма отправили в СИЗО по делу о превышении полномочийОбщество, 10:38
Бывший тренер «Челси» возглавил сборную СШАСпорт, 10:36
Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли для полетовПолитика, 10:32