Кеннеди предрек ядерное самосожжение США при конфликте с Россией

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Стремление администрации Джо Байдена нанести поражение России приведет к ядерному «самосожжению» США, заявил бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в X. Так он прокомментировал первые дебаты действующих кандидатов на пост главы государства — республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис.

«Политика администрации [президента США Джо] Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены власти в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение, является рецептом ядерного самосожжения», — отметил Кеннеди. Он выразил надежду, что напоминание Трампа о том, что у России есть ядерное оружие, услышат все.

В июне Трамп заявил, что ядерное оружие — самая большая угроза для человечества.

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Неофициально ядерным оружием обладают Израиль, Индия, КНДР и Пакистан. Лидеры по размеру ядерного арсенала — Россия и США.

Кеннеди выбыл из президентской гонки и поддержал кандидата от Республиканской партии.

11 сентября состоялись первые дебаты Трампа и Харрис. За почти два часа оба кандидата неоднократно переходили на личности, обсудили конфликт на Украине и пути его решения, войну на Ближнем Востоке, миграционный кризис и восстановление экономики США. По мнению участников опроса, проведенного телеканалом CNN среди зарегистрированных избирателей, Харрис победила. Такое мнение высказали 63% респондентов.