Алаудинов заявил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
Украинские Вооруженные силы (ВСУ) за прошедшие сутки предпринимали попытки прорыва на двух участках в Курской области, однако они были пресечены, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в телеграм-канале.
«Противник сегодня тоже пытался на двух участках продавиться. К нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет очень большие потери», — сказал он.
По словам Алаудинова, из-за ежедневных потерь в Курской области ВСУ скоро устанут.
Он рассказал, что украинские силы на суджанском направлении потеряли две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ), а также одну пушку и часть личного состава.
отчиталось об отражении пяти лобовых атак в Курской области.
Президент России Владимир Путин говорил, что Украина при атаке на Курскую область ставила для себя несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза. В Киеве заявляли о сложной ситуации на покровском направлении. Минобороны России отчитывается о занятии там населенных пунктов.
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