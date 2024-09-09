Алаудинов заявил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

ВСУ за прошедшие сутки предприняли попытки прорыва на двух участках в Курской области, однако они были пресечены, сообщил Алаудинов. Бои в регионе идут с 6 августа, Москва считает их целью остановку наступления России в Донбассе

Украинские Вооруженные силы (ВСУ) за прошедшие сутки предпринимали попытки прорыва на двух участках в Курской области, однако они были пресечены, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в телеграм-канале.

«Противник сегодня тоже пытался на двух участках продавиться. К нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет очень большие потери», — сказал он.

По словам Алаудинова, из-за ежедневных потерь в Курской области ВСУ скоро устанут.

Он рассказал, что украинские силы на суджанском направлении потеряли две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ), а также одну пушку и часть личного состава.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы вторглись в регион. Накануне российское Минобороны отчиталось об отражении пяти лобовых атак в Курской области.

Президент России Владимир Путин говорил, что Украина при атаке на Курскую область ставила для себя несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза. В Киеве заявляли о сложной ситуации на покровском направлении. Минобороны России отчитывается о занятии там населенных пунктов.