Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Никополе
Инфраструктура города Никополя Днепропетровской области получила повреждения в результате ударов, сообщил в своем телеграм-канале глава местной областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, объекты «изуродованы» в результате ночных и утренних ударов. Степень повреждений инфраструктуры Лысак не уточнил.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
О повреждениях инфраструктуры в Никопольском районе 3 сентября сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Тогда речь шла о Марганецкой общине, степень разрушения и тип поврежденного объекта он также не уточнил. В тот же день повреждение получило промышленное предприятие в Днепропетровске.
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