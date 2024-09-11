Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Никополе

Фото: dsns_telegram / Telegram

Инфраструктура города Никополя Днепропетровской области получила повреждения в результате ударов, сообщил в своем телеграм-канале глава местной областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, объекты «изуродованы» в результате ночных и утренних ударов. Степень повреждений инфраструктуры Лысак не уточнил.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

О повреждениях инфраструктуры в Никопольском районе 3 сентября сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Тогда речь шла о Марганецкой общине, степень разрушения и тип поврежденного объекта он также не уточнил. В тот же день повреждение получило промышленное предприятие в Днепропетровске.