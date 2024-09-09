В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщили издания «РБК-Украина» и «Укринформ».
О взрывах издания написали около 00:55 мск. За 20 минут до этого в городе объявили воздушную тревогу. По состоянию на 02:50 мск ее сигналы звучали в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на части территории Днепропетровской области.
В администрации города около 01:10 сообщили, что в окрестностях Киева работает ПВО. Об этом же около 00:40 мск заявили в администрации Киевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов