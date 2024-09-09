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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве прозвучала серия взрывов
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Военная операция на Украине
Взрывы прозвучали в городе на фоне воздушной тревоги, местные власти сообщили о работе ПВО в окрестностях столицы. Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины

В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщили издания «РБК-Украина» и «Укринформ».

О взрывах издания написали около 00:55 мск. За 20 минут до этого в городе объявили воздушную тревогу. По состоянию на 02:50 мск ее сигналы звучали в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на части территории Днепропетровской области.

В администрации города около 01:10 сообщили, что в окрестностях Киева работает ПВО. Об этом же около 00:40 мск заявили в администрации Киевской области.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киев Украина ПВО взрывы
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