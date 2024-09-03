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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровске сообщили о повреждениях инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

Промышленное предприятие в Днепропетровске получило повреждения, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, один человек погиб и шесть пострадали.

Лукашук также заявил о повреждениях инфраструктуры в Марганецкой общине в Никопольском районе области, но не уточнил тип пораженного объекта и степень разрушения.

Накануне, 2 сентября, воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Теги
Днепропетровск инфраструктура Украина Минобороны
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