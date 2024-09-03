В Днепропетровске сообщили о повреждениях инфраструктуры
Промышленное предприятие в Днепропетровске получило повреждения, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, один человек погиб и шесть пострадали.
Лукашук также заявил о повреждениях инфраструктуры в Марганецкой общине в Никопольском районе области, но не уточнил тип пораженного объекта и степень разрушения.
Накануне, 2 сентября, воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.