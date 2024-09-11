Трамп допустил искренность слов Путина о поддержке Харрис

Трамп: Путин мог быть искренен в своих словах о поддержке Харрис на выборах

Президент России Владимир Путин, вероятно, искренне говорил о поддержке вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, заявил кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов, трансляцию ведет РБК.

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: «Я надеюсь, что она победит». Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — сказал он.

Трамп также предположил, что Путин занял такую позицию, так как ему проще было бы отстаивать интересы страны, если бы пост президента США заняла Харрис.

Ранее, 5 сентября, президент России сказал, что Москва предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Харрис. Как рекомендовал Байден, Россия будет поддерживать ее, добавил Путин.

Трамп тогда затруднился в оценке слов о поддержке его соперницы. «Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он (Путин. — РБК) сделал мне услугу», — отмечал экс-президент США.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.