Трамп допустил искренность слов Путина о поддержке Харрис
Президент России Владимир Путин, вероятно, искренне говорил о поддержке вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, заявил кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов, трансляцию ведет РБК.
«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: «Я надеюсь, что она победит». Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — сказал он.
Трамп также предположил, что Путин занял такую позицию, так как ему проще было бы отстаивать интересы страны, если бы пост президента США заняла Харрис.
Ранее, 5 сентября, президент России сказал, что Москва предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Харрис. Как рекомендовал Байден, Россия будет поддерживать ее, добавил Путин.
Трамп тогда затруднился в оценке слов о поддержке его соперницы. «Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он (Путин. — РБК) сделал мне услугу», — отмечал экс-президент США.
Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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