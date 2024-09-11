Опрос показал веру американцев в победу Харрис на дебатах с Трампам

Большинство американцев считает, что победу на предвыборных дебатах одержит вице-президент США Камала Харрис, а не ее оппонент, республиканец Дональд Трамп, следует из опроса, проведенного телекомпанией ABC совместно с социологической службой Ipsos.

Мнение, что на дебатах победит Харрис, выразили 43% респондентов. 37% участников опроса считают, что выиграет Трамп. Еще 18% опрошенных полагают, что дебаты завершатся в ничью.

Опрос проводился в период с 23 по 27 августа. В нем приняли участие 2 496 человек.

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