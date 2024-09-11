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Военная операция на Украине ,  
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Небензя предложил ждать некрологи наемников после ударов по объектам ВСУ

Небензя: после ударов по военным объектам ВСУ стоит ждать некрологи наемников
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Военная операция на Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после серии ударов по военным объектам Украины посоветовал ждать некрологи иностранных наемников. Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН.

«Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — сказал Небензя.

Речь идет о сводке Минобороны за прошлую неделю — с 31 августа по 6 сентября 2024 года. Дипломат напомнил, что тогда российские военные нанесли удар, в частности, по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России не раз заявляло о том, что в составе ВСУ воюют иностранные наемники. В середине марта 2024 года военное ведомство сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты.

Согласно последним данным СК, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности, 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании. В начале марта СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне Украины иностранцев.

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Теги
Военная операция на Украине Россия Совбез ООН Василий Небензя
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