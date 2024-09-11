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Бывший вратарь «Днепра» назвал догадками сообщения о побеге в Белоруссию

SE: Украинский вратарь назвал догадками данные о побеге в Белоруссию через реку
Бывший вратарь сборной Украины и клуба «Днепр» Денис Шелихов назвал догадками сообщения о том, что он переплыл реку Тису и сбежал таким образом в Белоруссию. Футболист подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь»

Бывший вратарь сборной Украины и клуба «Днепр» Денис Шелихов назвал догадками сообщения о том, что он переплыл реку Тису и сбежал таким образом в Белоруссию. Об этом он заявил украинскому спортивному порталу Sport-express.ua.

«Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть Вам и рассказывают», — ответил спортсмен на просьбу дать комментарий по поводу сообщений о пересечении границы.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что Шелихов «тщательно готовился к бегству из Украины и в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами».

Футболист подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь», отметил портал.

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«Славия-Мозырь» 9 сентября сообщило о том, что Шелихов официально стал игроком клуба. Он прибыл в Мозырь в статусе свободного агента после расставания с футбольным клубом «Виктория» (Сумы).

Шелихов родился в Херсоне. В футбольном клубе «Днепр» начал играть с начала сезона 2016-2017. Однако с ноября основным вратарем клуба стал Андрей Лунин. Шелихов покинул команду в статусе свободного агента.

В 2017-2018 спортсмен играть за Белоруссию, он защищал ворота минского «Луча», а затем «Ислочи».

В марте 2020 года стал игроком «Николаева». До контракта с «Викторией», который он получил в 2023 году, Шелихов сменил еще три клуба.

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Полина Харчевникова
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