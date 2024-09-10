Минздрав призвал россиян «включить Штирлица» и не верить мошенникам
Министерство здравоохранения предупредило россиян о мошеннической схеме, при которой предлагается установить «новое приложение», чтобы получить кешбэк за обследования, сообщила пресс-служба министерства.
«После того как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и… получают доступ к банковской карте», — добавили в министерстве.
Там отметили, что у Минздрава «нет никаких специальных приложений», все предложения от министерства можно найти на едином портале госуслуг.
В пресс-службе отметили, что аферисты могут прикидываться не только работниками министерства. «Мошенники могут представляться сотрудниками банка, Минздрава и других министерств, ОМС — «включайте Штирлица», — посоветовали в министерстве и призвали быть бдительными.
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