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ВЭФ-2024 ,  
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Сбербанк назвал две самые опасные мошеннические схемы

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники продолжают звонить по телефону и обращаться к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасный счет, рассказал «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Последний проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

По словам Кузнецова, злоумышленники либо запрашивают данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы похитить деньги самостоятельно, либо убеждают жертв совершать разные операции, в том числе переводы и оформление кредитов.

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — уточнил Кузнецов.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В августе специалисты ВТБ рассказали о схеме хищений, когда мошенники берут банковские карты в аренду у простых пользователей, чтобы выводить на них похищенные средства. Таким образом злоумышленники стремятся переложить ответственность на изначальных владельцев счетов, делая их соучастниками преступления.

Теги
Сбербанк мошенники ВЭФ
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