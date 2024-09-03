Сбербанк назвал две самые опасные мошеннические схемы

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Мошенники продолжают звонить по телефону и обращаться к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасный счет, рассказал «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Последний проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

По словам Кузнецова, злоумышленники либо запрашивают данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы похитить деньги самостоятельно, либо убеждают жертв совершать разные операции, в том числе переводы и оформление кредитов.

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — уточнил Кузнецов.

В августе специалисты ВТБ рассказали о схеме хищений, когда мошенники берут банковские карты в аренду у простых пользователей, чтобы выводить на них похищенные средства. Таким образом злоумышленники стремятся переложить ответственность на изначальных владельцев счетов, делая их соучастниками преступления.