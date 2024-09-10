Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина джентльменом
Экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным человеком. Об этом она заявила в ходе дня комитета по внешним связям города на выставке «Мой Петербург», трансляцию вела пресс-служба комитета в соцсети «ВКонтакте».
«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — сказала Кнайсль.
По мнению политика, деловые качества Путина позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом». В стране работает хорошая команда, которая создала внутри верховенство права, подчеркнула экс-глава австрийского МИДа.
Кнайсль отметила, что уважает президента такого государства.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на их свадьбу был приглашен Путин. Он пробыл на мероприятии около часа и потанцевал с невестой.
В июле 2022 года Кнайсль сообщила, что эмигрировала из Австрии, после того как получила «угрозы убийством». Политик развелась с супругом. В 2023 году она поселилась в деревне под Рязанью и позднее перебралась в Санкт-Петербург.
Политик работает в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России G.O.R.K.I. Центр представил Санкт-Петербургский государственный университет в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года.
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