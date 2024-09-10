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Политика ,  
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина джентльменом

Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина очень умным человеком. Об этом она заявила в ходе дня комитета по внешним связям города на выставке «Мой Петербург», трансляцию вела пресс-служба комитета в соцсети «ВКонтакте».

«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — сказала Кнайсль.

По мнению политика, деловые качества Путина позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом». В стране работает хорошая команда, которая создала внутри верховенство права, подчеркнула экс-глава австрийского МИДа.

Кнайсль отметила, что уважает президента такого государства.

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Карин Кнайсль

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на их свадьбу был приглашен Путин. Он пробыл на мероприятии около часа и потанцевал с невестой.

В июле 2022 года Кнайсль сообщила, что эмигрировала из Австрии, после того как получила «угрозы убийством». Политик развелась с супругом. В 2023 году она поселилась в деревне под Рязанью и позднее перебралась в Санкт-Петербург.

Политик работает в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России G.O.R.K.I. Центр представил Санкт-Петербургский государственный университет в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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