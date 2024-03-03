Экс-глава МИД Австрии объяснила нежелание получать российский паспорт

Карин Кнайсль (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая переехала жить в Россию, объяснила ТАСС свое нежелание получать российский паспорт.

«Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два [гражданства] — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», — сказала она.

По мнению Кнайсль, права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной. Она добавила, что «гражданство нельзя просто так взять и поменять» и если она это сделает, то ей нужно будет выбрать какое-то одно.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на их свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа и станцевал с невестой. Отвечая на вопрос о поддержании связей с президентом России, Кнайсль сказала, что в последний раз виделась с ним в 2019 году.

В июле 2022 года Кнайсль сообщила, что эмигрировала из Австрии, после того как получила «угрозы убийством». Сначала она отправилась в Ливан, объяснив это тем, что знает арабский язык. Потом поселилась в деревне под Рязанью и позднее перебралась в Санкт-Петербург.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — сказала Кнайсль, добавив, что она чувствует себя в России как дома. Она также отметила, что планирует построить дом на востоке страны.