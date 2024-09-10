Колокольцев представил новых глав МВД Алтая и Челябинской области
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на совещании представил новых руководителей главков по Алтайскому краю и Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Указом президента России генерал-майор полиции Сергей Камышев назначен начальником управления МВД России по Алтайскому краю, а генерал-майор полиции Сергей Космачев возглавил управление МВД России по Челябинской области», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Колокольцев отметил, что в этих регионах удалось улучшить статистику по некоторым видам нарушений закона. В частности, улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, уточнил глава министерства.
«По итогам семи месяцев сократилось число преступлений против жизни, здоровья, имущественных прав граждан. Меньше совершено посягательств на улицах и в других общественных местах», — добавил он.
В ходе совещания министр также рассказал о росте количества киберпреступлений, их доля превышает 40% в общем числе. Глава МВД также считает, что сотрудникам ведомства следует обратить особое внимание на вопросы нелегальной миграции.
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