Колокольцев представил новых глав МВД Алтая и Челябинской области

Сергей Космачев (справа) (Фото: МВД России)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на совещании представил новых руководителей главков по Алтайскому краю и Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Указом президента России генерал-майор полиции Сергей Камышев назначен начальником управления МВД России по Алтайскому краю, а генерал-майор полиции Сергей Космачев возглавил управление МВД России по Челябинской области», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что в этих регионах удалось улучшить статистику по некоторым видам нарушений закона. В частности, улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, уточнил глава министерства.

«По итогам семи месяцев сократилось число преступлений против жизни, здоровья, имущественных прав граждан. Меньше совершено посягательств на улицах и в других общественных местах», — добавил он.

В ходе совещания министр также рассказал о росте количества киберпреступлений, их доля превышает 40% в общем числе. Глава МВД также считает, что сотрудникам ведомства следует обратить особое внимание на вопросы нелегальной миграции.