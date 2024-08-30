 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Михайлов был арестован весной 2022 года. Обвинение требовало назначить основателю газеты девять лет колонии. Помимо тюремного срока ему на четыре года запретили заниматься журналистикой. Журналист не признает вину
Сергей Михайлов (в центре)
Сергей Михайлов (в центре) (Фото: Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай)

Суд Горно-Алтайска приговорил к восьми годам колонии общего режима журналиста и основателя местной газеты «Листок» Сергея Михайлова, сообщает региональное управление Следственного комитета. Кроме того, ему на четыре года запретили заниматься журналистской и редакционной деятельностью.

Михайлова признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической ненависти и вражды). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии.

Журналиста задержали весной 2022 года в подмосковных Люберцах, где тот арендовал квартиру. Его доставили в Горно-Алтайск и арестовали, в редакции «Листка» прошли обыски. По версии следствия, в марте и апреле того же года Михайлов опубликовал материалы, где содержались «заведомо ложные сведения» о целях и задачах военных действий на Украине.

Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армию
Политика
Анастасия Зиброва

Михайлов не признал вину. «Я категорически не согласен с этим обвинением. И я все эти годы пишу то, что считаю правдой, пусть горькой, но из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям», — сказал он в последнем слове.

«Листок» называет себя информационно-аналитическим еженедельником, издание зарегистрировано в Горно-Алтайске. В апреле 2022 года на издателя, ООО «ИД «ЛИСток», завели административное дело о призыве к санкциям.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
приговор Горно-Алтайск журналист Республика Алтай Военная операция на Украине
Материалы по теме
Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии
Политика
Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армию
Политика
В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Бот в помощь: чек-лист для маркетолога по составлению эффективных промтовPro, 09:33
Акции «Яндекса» и «Астры» войдут в состав индекса Мосбиржи и РТСИнвестиции, 09:32
Лукашенко в день рождения получил высшую награду РоссииПолитика, 09:22
Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизниПолитика, 09:20
Харрис не стала упоминать Украину и Россию в интервью CNNПолитика, 09:09
Экс-президент Грузии заявил о большой идеологической победе РоссииПолитика, 09:08
В Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочьОбщество, 09:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Обезьяний ум»: как мы теряем время, которое могли бы провести с пользойPro, 09:01
Большинство родителей готовы доплатить за жилье рядом с хорошей школойНедвижимость, 09:00
Украинец отказался фотографироваться с россиянином на ПаралимпиадеСпорт, 08:50
Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армииПолитика, 08:42
«Плюсов здесь нет». Зачем Камала Харрис хочет ввести регулирование ценPro, 08:37
Полиция нашла 120 нелегальных мигрантов на складе в ПодмосковьеОбщество, 08:11
Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительствоПолитика, 08:00