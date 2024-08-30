Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армии

Сергей Михайлов был арестован весной 2022 года. Обвинение требовало назначить основателю газеты девять лет колонии. Помимо тюремного срока ему на четыре года запретили заниматься журналистикой. Журналист не признает вину

Сергей Михайлов (в центре) (Фото: Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай)

Суд Горно-Алтайска приговорил к восьми годам колонии общего режима журналиста и основателя местной газеты «Листок» Сергея Михайлова, сообщает региональное управление Следственного комитета. Кроме того, ему на четыре года запретили заниматься журналистской и редакционной деятельностью.

Михайлова признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической ненависти и вражды). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии.

Журналиста задержали весной 2022 года в подмосковных Люберцах, где тот арендовал квартиру. Его доставили в Горно-Алтайск и арестовали, в редакции «Листка» прошли обыски. По версии следствия, в марте и апреле того же года Михайлов опубликовал материалы, где содержались «заведомо ложные сведения» о целях и задачах военных действий на Украине.

Михайлов не признал вину. «Я категорически не согласен с этим обвинением. И я все эти годы пишу то, что считаю правдой, пусть горькой, но из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям», — сказал он в последнем слове.

«Листок» называет себя информационно-аналитическим еженедельником, издание зарегистрировано в Горно-Алтайске. В апреле 2022 года на издателя, ООО «ИД «ЛИСток», завели административное дело о призыве к санкциям.