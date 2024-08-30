Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армии
Суд Горно-Алтайска приговорил к восьми годам колонии общего режима журналиста и основателя местной газеты «Листок» Сергея Михайлова, сообщает региональное управление Следственного комитета. Кроме того, ему на четыре года запретили заниматься журналистской и редакционной деятельностью.
Михайлова признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической ненависти и вражды). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии.
Журналиста задержали весной 2022 года в подмосковных Люберцах, где тот арендовал квартиру. Его доставили в Горно-Алтайск и арестовали, в редакции «Листка» прошли обыски. По версии следствия, в марте и апреле того же года Михайлов опубликовал материалы, где содержались «заведомо ложные сведения» о целях и задачах военных действий на Украине.
Михайлов не признал вину. «Я категорически не согласен с этим обвинением. И я все эти годы пишу то, что считаю правдой, пусть горькой, но из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям», — сказал он в последнем слове.
«Листок» называет себя информационно-аналитическим еженедельником, издание зарегистрировано в Горно-Алтайске. В апреле 2022 года на издателя, ООО «ИД «ЛИСток», завели административное дело о призыве к санкциям.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят