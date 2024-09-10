Путин 11 сентября обсудит с кабмином развитие Калининградской области
Президент России Владимир Путин 11 сентября обсудит с членами правительства развитие регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
Совещание состоится в формате видеосвязи.
«Основная тема встречи — индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области», — говорится в сообщении.
Доклады к встрече подготовят, в частности, министр экономического развития Максим Решетников и врио секретаря генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин сообщал, что Россия профинансирует дополнительными 100 млрд руб. развитие мастер-планов дальневосточных городов с 2025 по 2030 год.
8 сентября состоялся единый день голосования в России. В частности, глав выбирали в 23 российских регионах. После подсчета голосов победу на выборах себе обеспечили либо действующие губернаторы, либо врио, предложенные президентом.
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