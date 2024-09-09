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Еще в девяти регионах на выборах победили действующие губернаторы

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Единый день голосования

На выборах главы республики Алтай победил врио главы республики Андрей Турчак от партии «Единая Россия», он набрал 74,09% голосов, соответствующие данные приводит ЦИК после обработки 100% протоколов.

На выборах губернатора Курганской области также победил действующий глава региона Вадим Шумков — он набрал 85,17% голосов.

В Курской области по итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Алексей Смирнов.

На выборах в Калининградской области победил врио главы региона Алексей Беспрозванных — он получил 76,55% по итогам обработки всех протоколов.

В Вологодской области одержал победу врио губернатора Георгий Филимонов — он набрал 62,30% голосов. В Мурманской области с результатом в 73,99% голосов победил действующий глава региона Андрей Чибис.

В Ставропольском крае после обработки 98,31% протоколов лидирует действующий губернатор Владимир Владимиров с результатом в 79,57% голосов.

В Самарской области после обработки 100% протоколов победил врио губернатора Вячеслав Федорищев с 79,56% голосов.

В Челябинской области лидирует действующий губернатор Алексей Текслер с 81,84% голосов по итогам обработки 98,24% протоколов.

Победу на выборах в пяти регионах одержали действующие губернаторы
Политика

Ранее по итогам выборов в пяти регионах победу также одержали действующие губернаторы. Так, действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко одержал победу на выборах главы региона с результатом 80,79%.

На выборах губернатора Хабаровского края после подсчета 100% голосов победил врио главы региона Дмитрий Демешин, набрав 81,03% голосов.

Победу на выборах главы Забайкальского края, по предварительным данным, одерживает Александр Осипов (82,27%).

В Кемеровской области — врио главы региона Илья Середюк, он получил 78,38%. В Оренбургской области победу на выборах главы региона одержал действующий губернатор Денис Паслер, с результатом в 78,14% голосов.

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Выборы Алтай Андрей Турчак
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