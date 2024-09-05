Путин поручил выделить еще ₽100 млрд на мастер-планы городов Востока
Российские власти профинансируют дополнительными 100 млрд руб. развитие мастер-планов дальневосточных городов с 2025 по 2030 год, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
Он напомнил, что уже есть решение о дополнительных объемах кредитов из бюджета на такие мастер-планы, выделено 30 млрд рублей. «Предлагаю из утвержденного лимита таких кредитов на период с 2025 по 2030 год целенаправленно выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов, то есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению», — сказал он.
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