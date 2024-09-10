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Военная операция на Украине ,  
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Байден обсудит со Стармером разрешение для ВСУ наносить удары по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляцию пресс-конференции Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми пресс-служба Госдепартамента вела в YouTube.

По словам Блинкена, для начала Вашингтон и Лондон должны узнать планы Киева в конфликте с Москвой.

«Мы убедимся, что у нас есть своя лучшая оценка того, что необходимо, какие цели у украинских партнеров на недели и месяцы вперед, а также как мы сможем поддержать их лучшим образом. Я жду, что это будет частью разговора [Байдена и Стармера] в пятницу», — заявил Блинкен.

Лэмми в свою очередь сообщил, что на этой неделе посетит Украину вместе с американским госсекретарем. Целью визита станет демонстрация приверженности поддержке Киева, отметил глава МИДа.

Зеленский счел недостаточным одного разрешения для ударов вглубь России
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Киеву высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью.

В частности, в начале сентября Зеленский заявил, что одного разрешения для ударов западными ракетами вглубь России недостаточно. Киеву нужно и само оружие, отметил президент Украины. Соответствующие инструменты для этой процедуры, по словам Зеленского, есть у США, Великобритании, Франции и Германии. В конце августа вопрос о снятии ограничений обсуждался в Евросоюзе, но министры обороны и иностранных дел не смогли прийти к единому решению.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.

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Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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