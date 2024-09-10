Прокурор Международного уголовного суда прибыл на Украину

Карим Хан (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В Киев приехал прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, сообщила пресс-служба суда в соцсети Х (бывший Twitter).

Вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным Хан посетил крупнейшую в стране детскую больницу «Охматдет».

«Преступления, затрагивающие детей, и нападения на гражданскую инфраструктуру являются ключевыми приоритетами МУС», — говорится в сообщении.

8 июля в Киеве раздались взрывы, в том числе в районе больницы «Охматдет». Как сообщала «Страна», ракетный снаряд полностью разрушил корпус токсикологии и повредил еще четыре. Власти Киева объявили 9 июля днем траура в связи с гибелью людей при взрывах ракет в городе. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, погибли 20 человек, почти 100 пострадали. В больнице, по данным службы по чрезвычайным ситуациям, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

В Минобороны России заявили, что 8 июля нанесли удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам вооруженных сил. Удар стал ответом на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, добавили в ведомстве.