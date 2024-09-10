Минобороны КНР анонсировало военно-морские учения с Россией

Военно-морской флот (ВМФ) и военно-воздушные силы (ВВС) России в сентябре примут участие в совместных с Китаем военных учениях, сообщает пресс-служба Минобороны КНР.

«Согласно годовому плану и консенсусу между Китаем и Россией, российские военные направят военно-морские и военно-воздушные силы для участия в учениях «Север/Взаимодействие-2024», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что Китай проведет учения в акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей.

Учения проведут для повышения способности военных сил России и Китая «совместно реагировать на угрозы безопасности», подчеркнули в Минобороны, добавив, что Китай примет участие в учениях «Океан-2024», организованных российской стороной.

Россия и Китай регулярно проводят совместные военно-морские учения. В прошлом году российско-китайские учения «Север/Взаимодействие-2023» прошли в июле. Их основной целью было укрепление военно-морского сотрудничества с Пекином и «поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе», отметили в российском оборонном ведомстве.

Со стороны России в маневрах были задействованы корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий». Со стороны Китая — эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху».