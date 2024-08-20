Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%

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Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю с 12 по 18 августа на 31,4%, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За неделю в больницу с инфекцией попали 1409 человек — на 28,1% больше, чем неделей ранее. Выздоровели 10,5 тыс. человек, скончались 11 заболевших, добавили в оперштабе. Там отметили, что рост заболеваемости зафиксировали в 71 регионе, в 17 из них он выше среднего по стране.

Ранее, 15 августа, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ожидаемым рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 для конца лета, поскольку жители города возвращаются из отпусков и с дач. Она добавила, что самый распространенный штамм коронавируса — FLIRT, болезнь проходит легко и быстро.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19 11 марта 2020 года. Ее отменили 5 мая 2023 года. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус тогда подчеркнул, что решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.