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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Глава Подмосковья рассказал о состоянии пострадавших после атаки дронов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки дронов в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Вы знаете, что погибла женщина 78-го года и два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем», — сказал Воробьев на встрече с жителями в пункте временного размещения в Доме культуры имени Воровского.

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В ночь на 10 сентября произошла массированная атака БПЛА на Московскую область. Пострадали два дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Во время атаки погибла 46-летняя женщина, еще три человека были ранены. Из пяти домов эвакуировали жителей.

По словам очевидцев, взрывы прогремели около четырех часов утра, дроны шли на малой высоте.

Губернатор подчеркнул, что власти региона совместно с Фондом капитального ремонта Подмосковья возьмут на себя все расходы по восстановлению зданий. Жителям будет выплачена компенсация.

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Андрей Воробьев Московская область пострадавшие Раменское дроны
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