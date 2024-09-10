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В Петербурге прошли рейды после перестрелки между таксистами

В Петербурге прошли рейды после перестрелки между таксистами
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В Санкт-Петербурге полиция проверила два кафе «с этническим уклоном» в Приморском районе в связи с расследованием уголовного дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом РБК сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в этих кафе собирались «соотечественники» участников конкурентной борьбы таксистов. Одно заведение располагалось на Мебельной улице, а второе — на Планерной улице.

Силовики выявили в результате проверки 11 нелегалов — девять из Узбекистана и по одному из Таджикистана и Киргизии.

«Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время будет решаться вопрос о выдворении нарушителей за пределы России», — отметили в ведомстве.

В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельба
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Конфликт между таксистами с применением пневматического оружия возник 13 июля рядом с остановкой общественного транспорта у дома на Комендантском проспекте. В региональном управлении Следственного комитета тогда заявили, что стрельба произошла «из-за конкуренции в сфере перевозок пассажиров». Позднее в МВД сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На фоне отмены маршрутных такси в Петербурге на нескольких автобусных остановках в этом районе стали скапливаться очереди, и водители-иностранцы начали предлагать пoдвезти до метро по цене билета на автобус или дешевле. Такой бизнес привел к конфликту с оружием на Комендантском проспекте, говорится в материале.

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МВД Санкт-Петербург хулиганство
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