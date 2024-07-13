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Полиция задержала предполагаемых участников стрельбы в Петербурге

МВД: полиция задержала троих предполагаемых участников стрельбы в Петербурге
В отдел полиции для проверки доставили троих мигрантов. Стрельба произошла на Комендантском проспекте, по данным полиции, пострадавших нет. СК завел дело о хулиганстве

Полиция задержала предполагаемых участников стрельбы в Петербурге
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Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мигрантов, предположительно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения доставили в отдел полиции для проверки, отметили в ведомстве.

По данным полиции, стрельба произошла вечером 13 июля около дома по адресу: Комендантский проспект, д. 71. Ведомство начало проверку. Когда полицейские прибыли на место стрельбы, участников конфликта там уже не было.

На Комендантском проспекте в Петербурге произошла стрельба
Общество

Очевидцы рассказали «Фонтанке», что стрельба произошла около 21:30 по местному времени (совпадает с мск). Они слышали около 30 выстрелов рядом с остановкой общественного транспорта в районе первого корпуса 66 дома на Комендантском проспекте. По словам свидетелей, спор возник между двумя группами мужчин, некоторые из них были одеты в камуфляж. По информации издания, нападавшие были вооружены пневматическим оружием. Очевидцы сообщили о травматическом.

По данным телеграм-канала Shot, у двоих участников перестрелки были предметы, похожие на автоматы, у одного — пистолет.

Как уточнили РБК в МВД, информации о пострадавших в результате конфликта нет.

Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). По информации ведомства, при стрельбе, предположительно, использовалась пневматика.

Причиной конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси, добавили в СК.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
стрельба Санкт-Петербург полиция новости задержание
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