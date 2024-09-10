Детский сад в Кашире закрыли после атаки дронов
В подмосковной Кашире после ночной атаки украинских беспилотников получил повреждения один из детских садов, он временно не работает. Об этом рассказала ТАСС сотрудница детского сада.
«Стекла выбиты. Садик не работает сегодня», — сказала собеседница агентства.
Около четырех часов утра глава города Михаил Шувалов сообщил, что обломки дрона упали на территорию улиц Горького и Луговой в Кашире-1. «Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений и жертв нет», — написал он во «ВКонтакте».
Прошедшей ночью произошла массированная атака украинских беспилотников на Московскую область, были сбиты 20 дронов.
По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьева, дроны были уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате атаки в Раменском пострадали два жилых дома, погибла 46-летняя женщина, еще три человека ранены.
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