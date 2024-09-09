МИД увидел в НАТО инструмент влияния США на Латинскую Америку

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Вашингтон пытается повлиять на страны Латинской Америки с помощью союзников по НАТО, заявил в интервью «Известиям» директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

По его словам, Россия зафиксировала несколько таких случаев. «Есть натовские программы, которые предусматривают и содействие в реформировании силовых структур, и подготовку профильных специалистов, и перевооружение с акцентом на закупку западных образцов, и совместные военно-тренировочные мероприятия», — уточнил Щетинин.

Он добавил, что американские военные стараются влиять на формирование политической и экономической повестки латиноамериканских стран в отношениях с государствами региона.

В апреле глава Минобороны Аргентины Луис Петри заявил, что страна хочет стать глобальным партнером НАТО. Для этого власти Аргентины направили Североатлантическому альянсу запрос. 18 апреля с Петри встретился заместитель генсека блока Мирча Джоанэ.

Аргентина и еще 17 государств входят в число основных союзников США вне НАТО (Major non-NATO Ally, MNNA). Этот статус появился в 1989 году, его обладатели могут, в частности, участвовать в некоторых совместных оборонных инициативах, исследованиях и разработках, инициативах против терроризма.