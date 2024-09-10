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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Генпрокурор поручил проконтролировать помощь пострадавшим от атак дронов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия атаки ВСУ в Раменском
Последствия атаки ВСУ в Раменском (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим от атак украинских беспилотников в Центральном федеральном округе 10 сентября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

При этом особое внимание Краснов распорядился уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах — вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, в том числе обеспечения последних всем необходимым.

Пресс-служба Генпрокуратуры отмечает, что открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов. В надзорном ведомстве также отметили, что приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО.

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Фото:Илья Галахов / Global Look Press

В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Московскую, Брянскую и Курскую области. Всего было сбито 144 беспилотника. Атака стала одной из самых массированных за все время.

До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября — тогда Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 беспилотников, большинство которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.

В результате атаки в Раменском Московской области погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, повлекшем смерть человека, дело ведет главное следственное управление СК.

Генпрокурор поручил проконтролировать помощь пострадавшим от атак дронов
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