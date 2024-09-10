«Уральские авиалинии» посадили пять рейсов в Москву на запасные аэродромы
Пять самолетов «Уральских авиалиний», направлявшихся в Москву, сели на запасные аэродромы, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.
Уйти на запасные аэродромы пришлось из-за временного закрытия части московского неба из-за атаки украинских беспилотников. Самолеты летели в столицу из Сочи, Самарканда и Оша, все они должны были прибыть в аэропорт Домодедово. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Самарского аэропорта, воздушная гавань приняла пять авиарейсов, направлявшихся в столице.
Еще девять рейсов авиакомпании были задержаны. В частности, это самолеты, которые должны были лететь из Домодедово в Сочи и Бодрум, из Жуковского — в Самарканд. «Просим с пониманием отнестись к мерам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку самолетов на фоне атаки дронов в ночь с 9 на 10 сентября. В частности, во Внуково сообщили, что ограничения были введены в 01:30 мск. В 7:58 ограничения на вылет и прилет самолетов сняли.
Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что в период временного закрытия трех аэропортов в Москве на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.
В ночь на 10 сентября в городских округах Москвы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна ПВО сбила 14 беспилотников. В Раменском в результате атаки дронов погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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