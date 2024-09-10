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Военная операция на Украине ,  
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«Уральские авиалинии» посадили пять рейсов в Москву на запасные аэродромы

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пять самолетов «Уральских авиалиний», направлявшихся в Москву, сели на запасные аэродромы, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

Уйти на запасные аэродромы пришлось из-за временного закрытия части московского неба из-за атаки украинских беспилотников. Самолеты летели в столицу из Сочи, Самарканда и Оша, все они должны были прибыть в аэропорт Домодедово. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Самарского аэропорта, воздушная гавань приняла пять авиарейсов, направлявшихся в столице.

Еще девять рейсов авиакомпании были задержаны. В частности, это самолеты, которые должны были лететь из Домодедово в Сочи и Бодрум, из Жуковского — в Самарканд. «Просим с пониманием отнестись к мерам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку самолетов на фоне атаки дронов в ночь с 9 на 10 сентября. В частности, во Внуково сообщили, что ограничения были введены в 01:30 мск. В 7:58 ограничения на вылет и прилет самолетов сняли.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что в период временного закрытия трех аэропортов в Москве на запасные аэродромы ушли 48 рейсов.

В ночь на 10 сентября в городских округах Москвы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна ПВО сбила 14 беспилотников. В Раменском в результате атаки дронов погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

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