В московских аэропортах сняли ограничение на полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 7:58 мск были сняты ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне массовой атаки украинских дронов на российские регионы.

Московские аэропорты временно приостановили прием и отправку самолетов на фоне ночной атаки дронов в ночь с 9 на 10 сентября. В частности, во Внуково сообщили, что ограничения были введены в 01:30 мск.

На запасные аэропорты ушли свыше 30 международных и внутренних рейсов во Внуково и 13 рейсов в Домодедово.

Ранее работу также ограничил аэропорт Жуковский, близ которого возник пожар после падения обломков беспилотника, там «устраняются последствия», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 10 сентября 14 беспилотников были уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки беспилотников погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.