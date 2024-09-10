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Военная операция на Украине ,  
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Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

Полянский: заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 13 сентября
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Полянский (в центре)
Дмитрий Полянский (в центре) (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о поставках западного оружия Украине пройдет 13 сентября, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, 10 сентября в 22:00 мск начнется запрошенное западными странами заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине. В ответ Россия проведет заседание по поставкам оружия со стороны западных стран Киеву.

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Дмитрий Полянский

В августе Полянский заявил, что нападение украинской армии на Курскую область 6 августа показало, что Киев сделал выбор в пользу эскалации и военных действий. По его словам, операция в Курской области — это «лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты. Западные страны оказывают военную поддержку Киеву с начала конфликта в феврале 2022 года.

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Теги
Украина Россия Совбез ООН поставки оружия Дмитрий Полянский
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