Дмитрий Полянский (в центре) (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о поставках западного оружия Украине пройдет 13 сентября, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, 10 сентября в 22:00 мск начнется запрошенное западными странами заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине. В ответ Россия проведет заседание по поставкам оружия со стороны западных стран Киеву.

В августе Полянский заявил, что нападение украинской армии на Курскую область 6 августа показало, что Киев сделал выбор в пользу эскалации и военных действий. По его словам, операция в Курской области — это «лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты. Западные страны оказывают военную поддержку Киеву с начала конфликта в феврале 2022 года.