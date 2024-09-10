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Выборы президента США ,  
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Маск заявил о стремительном банкротстве США

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Выборы президента США

США становятся банкротом из-за процентных платежей по государственному долгу, заявил американский предприниматель Илон Маск в подкасте All-In, запись которого опубликована в соцсети X.

«Америка стремительно банкротится», — сказал бизнесмен, подчеркнув что процентные платежи по госдолгу США превысили оборонный бюджет страны.

«Бюджет министерства обороны — это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год», — отметил Маск.

Госдолг США достиг рекордной отметки $35 трлн
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Кроме того, Маск заявил, что в случае победы на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа появится возможность сократить состав правительства.

Ранее Трамп сообщил, что Маск согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы на выборах его персоны. «Я создам правительственную комиссию по эффективности, которой будет поручено провести аудит всего федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам. <...> Илон согласился возглавить ее», — рассказал политик.

В августе Трамп пообещал сократить в случае своей победы на выборах госдолг США, который к тому моменту достиг $35 трлн.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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