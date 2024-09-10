Аэропорт Жуковский приостановил прием и отправку рейсов на фоне атаки

Аэропорт Жуковский закрыли на прием и отправку рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Мы закрыты на прием и вылет самолетов», — заявили там.

Близ аэропорта Жуковский «устраняются последствия» падения обломков сбитого БПЛА, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего ночью над Московской областью было сбито 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

В городе Раменское в Спортивном проезде в результате ночной атаки загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, погиб девятилетний ребенок. Еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице. Там повреждения получила квартира на девятом этаже, пострадал один человек.