Ребенок погиб при ночной атаке дронов в Раменском

В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей. Еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице, там повреждена квартира на девятом этаже. Пострадал один человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев

Девятилетний ребенок погиб в результате ночной атаки дронов в Раменском, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в городе пострадали многоквартирные дома. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей.

«Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок», — написал он.

Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, в результате была повреждена квартира на девятом этаже. Пострадал один человек.

«Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной», — уточнил Воробьев.

По его словам, всего ночью было сбито 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал, что на подлете к Москве шесть беспилотников были уничтожены в Раменском городском округе, четыре — в Подольском городском округе, два — в городском округе Домодедово, по одному — в Люберцах и Коломне. Он рассказал, что при отражении атаки в Раменском произошел пожар в жилом доме на уровне 11-12 этажей. Кроме того, близ аэропорта Жуковский «устраняются последствия» падения обломков от сбитого дрона.