Пожар возник в доме в Раменском при отражении атаки дрона

Обломки от сбитого дрона упали близ аэропорта Жуковский, там «устраняются последствия», заявил также мэр

Пожар произошел в жилом доме при отражении атаки дронов в Раменском, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Близ аэропорта Жуковский «устраняются последствия» падения обломков сбитого БПЛА, заявил также мэр.

Еще один дрон сбит в городском округе Коломна, уточнил Собянин.

Ночью пять беспилотников были уничтожены в Раменском городском округе, четыре — в Подольском городском округе, два — в городском округе Домодедово и еще один — в Люберцах. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, говорил мэр.

В Троицком административном округе обломки упали на территории частного домовладения, сообщал он. По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал.