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В Армении пообещали внести правки в учебник истории после критики России

Минобразования Армении решило изменить учебник истории после критики МИД России
Учебник по истории Армении для восьмого класса отредактируют, заявили в Минобразования. Речь идет о главе «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой Москва увидела «искажение событий» XVIII—XIX веков
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Авторы учебника по истории Армении для восьмого класса в ближайшее время внесут изменения в главу под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского Министерства образования, науки, культуры и спорта.

«Что касается данной формулировки в учебнике, то авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение», — сообщили в министерстве.

Ранее эта глава подверглась критике со стороны российского МИДа, где указали на «искажение событий» на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков. Ведомство увидело попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов, которая завершилась подписанием Туркманчайского мирного договора. В спорном учебнике по истории этот документ трактуют как «аннексию» Восточной Армении, хотя ранее ему придавали «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности», отметили в российском МИДе.

Договор предусматривал передачу Каджарским Ираном Эриванского и Нахичеванского ханств (оба находились на территориях исторической Восточной Армении) Российской империи. «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов», — заявили в ведомстве.

МИД России раскритиковал армянский учебник из-за «искажения истории»
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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Там также напомнили о совместном заявлении президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 апреля 2022 года, в котором говорилось о «единых подходах к общему прошлому» и «намерении продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории». В российском МИДе связали риторику об «аннексии» с «лучшими традициями западной пропаганды и политического инжиниринга».

В июле 2024 года правительство Армении сменило название школьного предмета «История армянского народа» на «История Армении». По мнению властей, это обусловлено необходимостью отразить идею государственности в полной мере. Глава Минобразования Жанна Андреасян уточняла, что речь идет о переоценке событий, приведших к потере государственности. Пашинян, в свою очередь, заявил о стремлении Еревана «к новому уровню понимания, где мир и жизнь воспринимаются иначе». Это решение подверглось критике со стороны кафедры истории Ереванского государственного университета, где указали на его «политический подтекст».

РБК направил запрос в Министерство образования Армении.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Елена Степанова
Армения Россия Минобразования учебники история Российская империя
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