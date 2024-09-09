В ООН осудили вытеснение из общественной жизни женщин Афганистана
В мире наблюдается «глобальный откат в вопросе гендерного равенства», заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в первый день 57-й сессии Совета по правам человека.
Тюрк отметил Афганистан, где женщины «фактически вытесняются из общественной жизни». «Я содрогаюсь при мысли о том, что ждет женщин и девочек Афганистана. Этот репрессивный контроль над половиной населения страны не имеет аналогов в современном мире», — процитировало «РИА Новости» выступление Тюрка с докладом.
Главный правозащитник ООН добавил, что женщины во всем мире сталкиваются с более высоким уровнем бедности, гендерным насилием и женоненавистничеством.
Тюрк также выразил обеспокоенность по поводу проблем расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и призвал отвергнуть «новую норму», которая включает в себя растущую милитаризацию, неравенство и дезинформацию.
Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины.
Кроме того, в 2022 году талибы запретили женщинам страны обучаться в университетах, а девочкам средних и старших классов временно запретили посещать занятия в школах.
Ранее в ООН уже заявляли, что осуждают репрессии в отношении женщин в Афганистане. Так, в 2023 году Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в стране.
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