Женщина получила контузию при обстреле Белгородской области из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области, местная жительница получила контузию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил он.
Также, по его сведениям, в трех домах в селе выбило окна, поломаны кровли и заборы, а в одном из домов повреждена газовая труба. Аварийные службы утечку газа уже устранили.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из самых крупных за последнее время произошла ночью 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 украинских дронов, больше всего — 43 — над Курской областью. Десятки дронов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Также атакам подверглись Москва и область, там беспилотники пытались атаковать НПЗ.
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