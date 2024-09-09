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Военная операция на Украине ,  
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Женщина получила контузию при обстреле Белгородской области из РСЗО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области, местная жительница получила контузию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил он.

Также, по его сведениям, в трех домах в селе выбило окна, поломаны кровли и заборы, а в одном из домов повреждена газовая труба. Аварийные службы утечку газа уже устранили.

В Белгородской области потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары
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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из самых крупных за последнее время произошла ночью 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 украинских дронов, больше всего — 43 — над Курской областью. Десятки дронов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Также атакам подверглись Москва и область, там беспилотники пытались атаковать НПЗ.

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Вячеслав Гладков

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15 января 1969 года
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