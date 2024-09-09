В Белгородской области потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары
В Белгородской области полностью потушили пожар на площадке для хранения топлива в Волоконовском районе, никто не пострадал, сообщает глава администрации района Сергей Бикетов.
«Пожар на площадке ООО «РусАгро» ликвидирован. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Бикетов сообщал, что загорелись 12 резервуаров с топливом. Огонь тушили пожарные Волоконовского и соседних районов, они также использовали технику «РусАгро».
Возгорание резервуаров на площадке для хранения топлива произошло после атаки украинского беспилотника 8 сентября. Они загорелись в результате взрыва, писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.
Волоконовский район расположен восточнее Белгорода у границы с Харьковской областью Украины.
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