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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары

Пожар на площадке для хранения топлива в Белгородской области потушили
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области полностью потушили пожар на площадке для хранения топлива в Волоконовском районе, никто не пострадал, сообщает глава администрации района Сергей Бикетов.

«Пожар на площадке ООО «РусАгро» ликвидирован. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Бикетов сообщал, что загорелись 12 резервуаров с топливом. Огонь тушили пожарные Волоконовского и соседних районов, они также использовали технику «РусАгро».

Резервуары с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Возгорание резервуаров на площадке для хранения топлива произошло после атаки украинского беспилотника 8 сентября. Они загорелись в результате взрыва, писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Волоконовский район расположен восточнее Белгорода у границы с Харьковской областью Украины.

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Белгородская область Пожар топливо
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