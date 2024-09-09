В Красноярском крае столкнулись две баржи

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Две баржи столкнулись в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в Лесосибирском порту накануне, когда одно из судов подходило на разгрузку. Обе баржи перевозили минеральные концентраты.

В результате никто не пострадал. Одна из барж получила повреждение — часть груза упала в воду. «Угроза загрязнения водного объекта отсутствует, с привлечением группы водолазов проводятся работы по подъему груза», — заключили в прокуратуре.

В конце мая сухогруз врезался в один из пролетов железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, ударом он снес капитанскую рубку. В результате удара никто не пострадал, однако судно получило механические повреждения. Разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили источники РБК.