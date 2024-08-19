Два теплохода столкнулись у Дворцового моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Неве у Дворцового моста столкнулись теплоходы «Кронверк» и «Альдемарин», сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что никто не пострадал, оба судна получили незначительные повреждения. «Разлива нефтепродуктов не допущено», — добавили в прокуратуре. Там начали проверку.

В конце мая два теплохода столкнулись на Неве, один из них врезался в опору Благовещенского моста. В транспортной полиции уточнили, что инцидент произошел во время туристической прогулки.

Летом 2021 года в Санкт-Петербурге столкнулись катер и прогулочный теплоход, в результате первый затонул. В лодке находились шесть человек, никто не пострадал.