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В Ботсване нашли крупнейший алмаз в 2492 карата

Фото: LucaraDiamond / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: LucaraDiamond / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила алмаз в 2492 карата на месторождении «Карове» в Ботсване, сообщила пресс-служба организации.

Добыть алмаз удалось с помощью специальной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, позволяющей обнаруживать и извлекать в целом виде большие драгоценные камни. Компания установила ее в 2017 году для выявления и сохранения крупных, высокоценных алмазов.

Как уточнили в Lucara, ранее на этом руднике нашли 1758-каратный алмаз Sewelô и 1109-каратный Lesedi La Rona.

Самым большим и дорогим алмазом в мире остается «Куллинан» или «Звезда Африки» — его масса составляла 3106,75 карата, в настоящее время существует девять его частей.

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Общество
Фото:Игорь Лукжанчиков / ALROSA Group Press Service / Global Look Press

В августе 2023 года в «Карове» нашли один из крупнейших в мире алмазов в 1080 карат, добыла его также Lucara. Минерал отнесли к категории IIа, которая признана высшей категорией качества алмазов по их чистоте, цвету и прозрачности. В мире доля таких алмазов составляет всего около 1–2%.

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алмаз алмазный рудник Канада Ботсвана
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