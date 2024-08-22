В Ботсване нашли крупнейший алмаз в 2492 карата
Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила алмаз в 2492 карата на месторождении «Карове» в Ботсване, сообщила пресс-служба организации.
Добыть алмаз удалось с помощью специальной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, позволяющей обнаруживать и извлекать в целом виде большие драгоценные камни. Компания установила ее в 2017 году для выявления и сохранения крупных, высокоценных алмазов.
Как уточнили в Lucara, ранее на этом руднике нашли 1758-каратный алмаз Sewelô и 1109-каратный Lesedi La Rona.
Самым большим и дорогим алмазом в мире остается «Куллинан» или «Звезда Африки» — его масса составляла 3106,75 карата, в настоящее время существует девять его частей.
В августе 2023 года в «Карове» нашли один из крупнейших в мире алмазов в 1080 карат, добыла его также Lucara. Минерал отнесли к категории IIа, которая признана высшей категорией качества алмазов по их чистоте, цвету и прозрачности. В мире доля таких алмазов составляет всего около 1–2%.
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