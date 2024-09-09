Внук де Голля рассказал о планах переехать в Москву

Пьер де Голль (слева) и Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Внук президента Франции Шарля де Голля Пьер планирует переехать в Москву, говорится в сообщении на сайте Госдумы о его встрече со спикером палаты Вячеславом Володиным.

«Обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также отношения двух стран и укрепление их культурных и гуманитарных связей. Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», — говорится в сообщении.

Пьер де Голль неоднократно посещал Россию. Так, 31 января 2023 года он вместе с председателем Российского исторического общества, главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным принял участие в круглом столе «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве», посвященном проблемам изучения и сохранения исторической памяти об этом военном конфликте. Де Голль выступил с лекцией об историко-культурных связях России и Франции в Российском государственном гуманитарном университете.

В ноябре того же года де Голль заявил, что хочет получить российское гражданство. «Ваша страна предлагает большие возможности. Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух», — сказал он на Форуме объединенных культур.

Пьер де Голль — сын адмирала, ветерана Второй мировой войны Филиппа де Голля. В минувшем марте тот умер на 103-м году жизни. Он был последним из трех оставшихся в живых детей Шарля и Ивонны де Голль.