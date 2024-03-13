Сын Шарля де Голля умер на 103-м году жизни

Филипп де Голль (Фото: Vincent Isore / imago-imag / Global Look Press)

Сын бывшего президента Франции Шарля де Голля — адмирал, ветеран Второй мировой войны Филипп де Голль — умер на 103-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его сына Ива де Голля.

Адмирал скончался в Национальном учреждении для инвалидов, где проживал на протяжении двух лет.

Другой сын адмирала, Пьер де Голль, также подтвердил его смерть. «Давайте почтим память выдающегося отца и великого француза, с чьим чувством долга могли сравниться только его элегантность и скромность. <...> Спасибо тебе, мой дорогой папа!» — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года в Париже. Окончил Военно-морскую академию и в 1940 году вступил в ВМС «Свободной Франции». Во время Второй мировой войны в качестве прапорщика участвовал в кампаниях в Северной Атлантике.

«Свободная Франция» (позднее «Сражающаяся Франция») — французское патриотическое движение за освобождение страны от нацистской Германии в 1940–1943 годах.

По словам Пьера де Голля, его отец служил в ВМС Франции на протяжении 42 лет. Кроме того, Филипп де Голль заседал во французском сенате в 1986–2004 годах. После отставки он написал несколько работ о своем отце Шарле де Голле. В декабре 2021-го адмирал отметил 100-летний юбилей.

Филипп де Голль был последним из трех оставшихся в живых детей Шарля и Ивонны де Голль, сообщает France Info.