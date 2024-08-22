В рекламе «Альфы» и «Яндекс.Еды» о кешбэке в 50% нашли нарушение закона

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и «Яндекс.Еды», сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС обратили внимание на телевизионную рекламу акции, по условиям которой при оплате заказа в сервисе «Яндекса» картой «Альфа» покупателю начислялся кешбэк 50%. Информация о том, что максимальный размер выплаты— 500 руб., «размещалась недоступным для восприятия способом», отметили в службе.

«ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе», — говорится в публикации. Если компании не исполнят предписание, им грозит штраф.

В ноябре 2023 года ФАС завела дело против «Яндекса» за рекламу с недостоверными данными о цене услуги. Тогда поступила жалоба на рекламу онлайн-подписки «Яндекс Плюс» со скидкой 44%. Заявитель обнаружил, что при попытке оплатить услугу по сниженной цене в покупке было отказано.